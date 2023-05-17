Соучастник убийства военкора Татарского Юрий Денисов объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск члена украинской диверсионно-террористической группы, гражданина Украины Юрия Денисова, который был соучастником убийства военкора Владлена Татарского. Данные размещены в базе ведомства.

"Денисов Юрий Михайлович, 13 августа 1987 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ", — говорится в базе без указания статьи, по которой ведётся розыск.