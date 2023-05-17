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17 мая, 07:55

Соучастник убийства военкора Татарского Юрий Денисов объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск члена украинской диверсионно-террористической группы, гражданина Украины Юрия Денисова, который был соучастником убийства военкора Владлена Татарского. Данные размещены в базе ведомства.

"Денисов Юрий Михайлович, 13 августа 1987 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ", — говорится в базе без указания статьи, по которой ведётся розыск.

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Напомним, журналист и публицист Владлен Татарский погиб в результате теракта, который произошёл 2 апреля. Взрыв прогремел во время его выступления в петербургском баре. Дарья Трепова подарила военкору статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Сейчас она находится в СИЗО в ожидании суда. Также следователи установили личность соучастника преступления, это украинец Юрий Денисов.

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Vk / Владлен Татарский

Татьяна Миссуми
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