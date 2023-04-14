Знакомые назвали неуравновешенным фигуранта дела об убийстве Татарского

Гражданин Украины Юрий Денисов, который стал подозреваемым в деле об убийстве в Санкт-Петербурге блогера Владлена Татарского, был неуравновешенным и часто конфликтовал. Об этом рассказали его знакомые.

По данным ФСБ РФ, Денисов по указанию с Украины собирал сведения об образе жизни Татарского, в частности о местах, куда тот ходит. Когда теракт в петербургском кафе был совершён, гражданин Украины бежал через Армению в Турцию.

"Он со всеми дрался. Ни друзей не было, никого не было", — приводит РИА "Новости" слова его знакомой.

Она рассказала также, что общаться с Денисовым ей было неприятно. Собеседница агентства говорит о нём как о "просто страшном человеке".

"И слава Богу, что он тут не появится", — сказала она.

В свою очередь, житель города Снежное в ДНР, где прописан фигурант дела об убийстве, поведал о ссоре Денисова с соседом, которого отличали пророссийские взгляды.