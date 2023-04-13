Стала известна судьба ВАЗ-2112, на котором передвигался сообщник Треповой

Гражданин Украины Юрий Денисов, которого ФСБ называет соучастником убийства военкора Владлена Татарского, приобрёл ВАЗ-2112 у жителя Кировской области, сообщает SHOT. Объявление о продаже машины он увидел в Сети и связался с владельцем.

Покупатель, как признался телеграм-каналу бывший владелец автомобиля, не вызвал у него никаких подозрений. Сама сделка прошла в Москве. Денисов предъявил украинский паспорт с временной пропиской во Владимирской области и пояснил, что машина ему якобы была нужна для того, чтобы не ездить на такси.

Водительские права Юрия Денисова. Фото © ЦОС ФСБ РФ

По словам его знакомых, некоторое время назад Денисов работал охранником в Мариуполе. Где он находится сейчас, неизвестно.