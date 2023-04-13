Стала известна судьба ВАЗ-2112, на котором передвигался сообщник Треповой
SHOT выяснил, у кого купил машину сообщник Треповой
Машина, на которой передвигался Юрий Денисов, фигурирует в материалах ФСБ. Фото © ЦОС ФСБ РФ
Гражданин Украины Юрий Денисов, которого ФСБ называет соучастником убийства военкора Владлена Татарского, приобрёл ВАЗ-2112 у жителя Кировской области, сообщает SHOT. Объявление о продаже машины он увидел в Сети и связался с владельцем.
Покупатель, как признался телеграм-каналу бывший владелец автомобиля, не вызвал у него никаких подозрений. Сама сделка прошла в Москве. Денисов предъявил украинский паспорт с временной пропиской во Владимирской области и пояснил, что машина ему якобы была нужна для того, чтобы не ездить на такси.
Водительские права Юрия Денисова. Фото © ЦОС ФСБ РФ
По словам его знакомых, некоторое время назад Денисов работал охранником в Мариуполе. Где он находится сейчас, неизвестно.
Напомним, что, по данным ФСБ, Денисов в феврале 2023 года приехал из Киева через Латвию в столичный регион. Там он собирал информацию о Татарском, купил автомобиль и арендовал квартиру недалеко от места жительства военкора. После того как теракт был совершён, украинский диверсант покинул Россию через Армению, а оттуда улетел в Турцию. Его объявили в международный розыск.
Военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба.