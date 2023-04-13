Организатор убийства Татарского Денисов приезжал на могилу к отцу во Владимир

Перед совершением теракта организатор убийства военкора Владлена Татарского Юрий Денисов приезжал на могилу к отцу во Владимир. Об этом сообщает SHOT.

Соседи рассказали об организаторе убийства Татарского. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, вырос украинский диверсант в Мариуполе. Вместе с отцом он уехал на заработки в Россию, в итоге прожил во Владимире около года, а затем отправился в Киев. Осенью отец скончался, а дом выставили на продажу. Во Владимире у организатора теракта есть дядя, он отзывается о нём как о "скользком" человеке.

Также у Денисова в России есть тётя, она живёт в Сургуте и не хочет ничего слышать о племяннике. Жена и ребёнок диверсанта находятся в Литве.