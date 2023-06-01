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1 июня, 13:31

Убийце военкора Татарского Дарье Треповой продлили арест до сентября

Басманный суд Москвы продлил арест для Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в Петербурге, в результате которого погиб военкор и блогер Владлен Татарский. Преступница, которая принесла в кафе статуэтку, начинённую взрывчаткой, проведёт под стражей ещё как минимум три месяца — до 2 сентября.

Дарья Трепова, обвиняемая в убийстве Татарского, появилась в Басманном суде с улыбкой. Видео © LIFE

Заседание о продлении ареста для Треповой проходило в закрытом режиме — об этом суд попросили следствие и прокуратура. Убийца военкора содержится в столичном СИЗО "Лефортово". По данным правозащитников из ОНК, её содержат без нарушений.

Дарья Трепова украла личность петербургской художницы для убийства Татарского

Дарья Трепова украла личность петербургской художницы для убийства Татарского

Напомним, что военкор и блогер Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля 2023 года. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта оказалась Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке предъявлено обвинение в теракте.

Обложка ©

LIFE

Алексей Берковиц
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