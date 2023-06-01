Убийце военкора Татарского Дарье Треповой продлили арест до сентября
Басманный суд Москвы продлил арест для Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в Петербурге, в результате которого погиб военкор и блогер Владлен Татарский. Преступница, которая принесла в кафе статуэтку, начинённую взрывчаткой, проведёт под стражей ещё как минимум три месяца — до 2 сентября.
Дарья Трепова, обвиняемая в убийстве Татарского, появилась в Басманном суде с улыбкой. Видео © LIFE
Заседание о продлении ареста для Треповой проходило в закрытом режиме — об этом суд попросили следствие и прокуратура. Убийца военкора содержится в столичном СИЗО "Лефортово". По данным правозащитников из ОНК, её содержат без нарушений.
Напомним, что военкор и блогер Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля 2023 года. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта оказалась Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке предъявлено обвинение в теракте.
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