Убийце военкора Татарского Дарье Треповой продлили арест до сентября

Басманный суд Москвы продлил арест для Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в Петербурге, в результате которого погиб военкор и блогер Владлен Татарский. Преступница, которая принесла в кафе статуэтку, начинённую взрывчаткой, проведёт под стражей ещё как минимум три месяца — до 2 сентября.