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14 апреля, 10:36

ОНК не выявил нарушений при содержании в СИЗО обвиняемой в убийстве Татарского

ОНК: Нарушений при содержании в СИЗО "Лефортово" обвиняемой в теракте Треповой нет

Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта в Петербурге, в результате которого погиб военкор и блогер Владлен Татарский, содержится в столичном СИЗО "Лефортово" без нарушений условий пребывания в изоляторе. Об этом рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Лайф узнал, какие инструкции получила Дарья Трепова перед убийством военкора Татарского

Лайф узнал, какие инструкции получила Дарья Трепова перед убийством военкора Татарского

Правозащитник сообщил журналистам, что Трепова в настоящее время находится на карантине в двухместной камере. С точки зрения условий содержания нарушений нет, добавил Мельников.

Напомним, военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке уже предъявлено обвинение в теракте, она арестована и сотрудничает со следствием. Уточнялось, что защита обжаловала арест Треповой. После задержания Трепову доставили в столичное СИЗО "Лефортово", где она проведёт весь период следствия и суда.

Лайф публикует фото статуэтки с бомбой, которую Трепова подарила Татарскому

Лайф публикует фото статуэтки с бомбой, которую Трепова подарила Татарскому

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Иван Косицын
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