ОНК не выявил нарушений при содержании в СИЗО обвиняемой в убийстве Татарского

Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта в Петербурге, в результате которого погиб военкор и блогер Владлен Татарский, содержится в столичном СИЗО "Лефортово" без нарушений условий пребывания в изоляторе. Об этом рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.