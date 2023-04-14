ОНК не выявил нарушений при содержании в СИЗО обвиняемой в убийстве Татарского
ОНК: Нарушений при содержании в СИЗО "Лефортово" обвиняемой в теракте Треповой нет
Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта в Петербурге, в результате которого погиб военкор и блогер Владлен Татарский, содержится в столичном СИЗО "Лефортово" без нарушений условий пребывания в изоляторе. Об этом рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Правозащитник сообщил журналистам, что Трепова в настоящее время находится на карантине в двухместной камере. С точки зрения условий содержания нарушений нет, добавил Мельников.
Напомним, военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке уже предъявлено обвинение в теракте, она арестована и сотрудничает со следствием. Уточнялось, что защита обжаловала арест Треповой. После задержания Трепову доставили в столичное СИЗО "Лефортово", где она проведёт весь период следствия и суда.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров