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11 мая, 11:27

Дарья Трепова украла личность петербургской художницы для убийства Татарского

<p>Дарья Трепова и художница Анастасия. Фото © <a href="https://t.me/mashmoyka/12266?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Mash на Мойке"</a></p>

Дарья Трепова и художница Анастасия. Фото © "Mash на Мойке"

Обвиняемая в теракте в Санкт-Петербурге Дарья Трепова для убийства военного корреспондента Владлена Татарского украла личность художницы Анастасии. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Дарья Трепова и художница Анастасия. Фото © "Mash на Мойке"

Дарья Трепова и художница Анастасия. Фото © "Mash на Мойке"

По данным телеграм-канала, Трепова скрупулёзно копировала внешность девушки с осени 2022 года. Также она делала аналогичные фотографии и даже вела телеграм-канал про искусство с таким же контентом. А незадолго до теракта Трепова обзавелась поддельным водительским удостоверением с данными Анастасии. Его обнаружили силовики в ходе обыска.

Дарья Трепова и художница Анастасия. Фото © "Mash на Мойке"

Дарья Трепова и художница Анастасия. Фото © "Mash на Мойке"

Убийца военкора Татарского заявила, что сожалеет о теракте

Убийца военкора Татарского заявила, что сожалеет о теракте

Все эти манипуляции были сделаны с одной целью — подружиться с военкором и втереться к нему в доверие. Для этого же Трепова посещала творческие вечера Татарского и пыталась чем-либо запомниться на каждом из них. В результате это сработало. В баре перед терактом военкор заметил Трепову в толпе, назвал Настей и позволил без проверки вручить ему статуэтку со взрывным устройством внутри.

Настоящая Анастасия учится в Академии художеств Санкт-Петербурга. Педагоги характеризуют её как талантливую художницу, которая перебралась из глубинки. Работы Анастасии тесно связаны с русской культурой и собственным детством. Девушка выставлялась как в Петербурге, так и в Европе. О том, что её личность используют для убийства, она даже не подозревала.

Раскаявшаяся в суде Трепова на допросах ведёт себя иначе

Раскаявшаяся в суде Трепова на допросах ведёт себя иначе

Напомним, что журналист и военный корреспондент Владлен Татарский погиб в результате теракта, который Дарья Трепова совершила 2 апреля. Взрыв прогремел во время его выступления в петербургском баре. Трепова подарила военкору статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Она находится в СИЗО в ожидании суда.

Никита Никонов
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