Дарья Трепова украла личность петербургской художницы для убийства Татарского

Обвиняемая в теракте в Санкт-Петербурге Дарья Трепова для убийства военного корреспондента Владлена Татарского украла личность художницы Анастасии. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Дарья Трепова и художница Анастасия. Фото © "Mash на Мойке"

По данным телеграм-канала, Трепова скрупулёзно копировала внешность девушки с осени 2022 года. Также она делала аналогичные фотографии и даже вела телеграм-канал про искусство с таким же контентом. А незадолго до теракта Трепова обзавелась поддельным водительским удостоверением с данными Анастасии. Его обнаружили силовики в ходе обыска.

Дарья Трепова и художница Анастасия. Фото © "Mash на Мойке"

Все эти манипуляции были сделаны с одной целью — подружиться с военкором и втереться к нему в доверие. Для этого же Трепова посещала творческие вечера Татарского и пыталась чем-либо запомниться на каждом из них. В результате это сработало. В баре перед терактом военкор заметил Трепову в толпе, назвал Настей и позволил без проверки вручить ему статуэтку со взрывным устройством внутри.

Настоящая Анастасия учится в Академии художеств Санкт-Петербурга. Педагоги характеризуют её как талантливую художницу, которая перебралась из глубинки. Работы Анастасии тесно связаны с русской культурой и собственным детством. Девушка выставлялась как в Петербурге, так и в Европе. О том, что её личность используют для убийства, она даже не подозревала.