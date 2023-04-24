Раскаявшаяся в суде Трепова на допросах ведёт себя иначе
SHOT: Дарья Трепова выбрала "путь раскаяния" в надежде на уменьшение срока
Обложка © ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев
Обвиняемая в теракте в Санкт-Петербурге Дарья Трепова выбрала линией защиты "раскаяние" в надежде на уменьшение срока. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, Трепова также добивается таким поведением более лояльного отношения к себе в СИЗО "Лефортово". Уточняется, что на допросах она рассказывает об убийстве Владлена Татарского как о рядовом событии.
Напомним, что Дарью Трепову обвиняют в теракте, произошедшем в Санкт-Петербурге 2 апреля. Она принесла на творческую встречу с военкором Владленом Татарским статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Произошёл взрыв, в результате которого погиб журналист, 40 человек пострадало. На суде Трепова заявила, что сожалеет о случившемся. Незадолго до теракта она посещала церковь и просила у священника благословение.