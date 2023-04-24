Раскаявшаяся в суде Трепова на допросах ведёт себя иначе

Обвиняемая в теракте в Санкт-Петербурге Дарья Трепова выбрала линией защиты "раскаяние" в надежде на уменьшение срока. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, Трепова также добивается таким поведением более лояльного отношения к себе в СИЗО "Лефортово". Уточняется, что на допросах она рассказывает об убийстве Владлена Татарского как о рядовом событии.