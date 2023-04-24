Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой
Дарья Трепова на заседании Мосгорсуда. Фото © LIFE
Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой и отклонил апелляцию обвиняемой в совершении теракта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.
"Суд рассмотрел апелляционную жалобу Треповой и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу защиты обвиняемой — без удовлетворения", — огласила решение судья.
Напомним, Дарья Трепова обвиняется в теракте, произошедшем в Санкт-Петербурге 2 апреля. Девушка принесла статуэтку, внутри которой была спрятана бомба, на творческую встречу с военкором Владленом Татарским. В результате взрыва журналист погиб, ещё 40 человек пострадали. Сейчас Трепова арестована и сотрудничает со следствием. На суде она заявила, что сожалеет о случившемся.