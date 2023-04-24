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24 апреля, 09:56

Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой

<p>Дарья Трепова на заседании Мосгорсуда. Фото © LIFE</p>

Дарья Трепова на заседании Мосгорсуда. Фото © LIFE

Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой и отклонил апелляцию обвиняемой в совершении теракта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу Треповой и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу защиты обвиняемой — без удовлетворения", огласила решение судья.

Так выглядела статуэтка, в которой была взрывчатка для Татарского. Первые фото у Лайфа

Так выглядела статуэтка, в которой была взрывчатка для Татарского. Первые фото у Лайфа

Напомним, Дарья Трепова обвиняется в теракте, произошедшем в Санкт-Петербурге 2 апреля. Девушка принесла статуэтку, внутри которой была спрятана бомба, на творческую встречу с военкором Владленом Татарским. В результате взрыва журналист погиб, ещё 40 человек пострадали. Сейчас Трепова арестована и сотрудничает со следствием. На суде она заявила, что сожалеет о случившемся.

Александра Вишнякова
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