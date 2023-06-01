Причастному к убийству Татарского журналисту Попкову предъявлено обвинение

Журналисту Роману Попкову*, которого СК РФ считает причастным к убийству военкора Владлена Татарского, заочно предъявлено обвинение в руководстве совершением теракта.

"Попков, по версии следствия, вёл переписку с Дарьей Треповой в социальных сетях и давал ей указания, касающиеся подготовки совершения террористического акта. Впоследствии Трепова принесла в кафе на встречу с Фоминым (Татарским) статуэтку, начинённую взрывчаткой", — говорится в сообщении СК РФ.