Причастному к убийству Татарского журналисту Попкову предъявлено обвинение
Роман Попков. Обложка © VK / Роман Попков
Журналисту Роману Попкову*, которого СК РФ считает причастным к убийству военкора Владлена Татарского, заочно предъявлено обвинение в руководстве совершением теракта.
"Попков, по версии следствия, вёл переписку с Дарьей Треповой в социальных сетях и давал ей указания, касающиеся подготовки совершения террористического акта. Впоследствии Трепова принесла в кафе на встречу с Фоминым (Татарским) статуэтку, начинённую взрывчаткой", — говорится в сообщении СК РФ.
В ведомстве подтвердили, что Попков объявлен в розыск.
Напомним, 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер известного блогера и военного корреспондента Владлена Татарского. Он погиб, также пострадало более 30 человек. Обвиняемой в теракте стала Дарья Трепова — именно она подарила военкору статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Подозреваемая заявила, что её использовали, своим вербовщиком она назвала журналиста Романа Попкова.
* Внесён в список террористов и экстремистов.