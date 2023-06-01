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1 июня, 11:54

Причастному к убийству Татарского журналисту Попкову предъявлено обвинение

<p>Роман Попков. Обложка © VK / Роман Попков</p>

Роман Попков. Обложка © VK / Роман Попков

Журналисту Роману Попкову*, которого СК РФ считает причастным к убийству военкора Владлена Татарского, заочно предъявлено обвинение в руководстве совершением теракта.

Лайф публикует фото статуэтки с бомбой, которую Трепова подарила Татарскому

Лайф публикует фото статуэтки с бомбой, которую Трепова подарила Татарскому

"Попков, по версии следствия, вёл переписку с Дарьей Треповой в социальных сетях и давал ей указания, касающиеся подготовки совершения террористического акта. Впоследствии Трепова принесла в кафе на встречу с Фоминым (Татарским) статуэтку, начинённую взрывчаткой", — говорится в сообщении СК РФ.

В ведомстве подтвердили, что Попков объявлен в розыск.

Убийца Татарского незадолго до теракта посещала церковь и просила у священника благословение

Убийца Татарского незадолго до теракта посещала церковь и просила у священника благословение

Напомним, 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер известного блогера и военного корреспондента Владлена Татарского. Он погиб, также пострадало более 30 человек. Обвиняемой в теракте стала Дарья Трепова — именно она подарила военкору статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Подозреваемая заявила, что её использовали, своим вербовщиком она назвала журналиста Романа Попкова.

* Внесён в список террористов и экстремистов.

Александра Вишнякова
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