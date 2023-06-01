Регион

Уведомления отключены

1 июня, 08:40

В России разыскивают журналиста Попкова, который может быть причастен к убийству Татарского

МВД объявило в розыск журналиста Попкова

<p>Роман Попков. Обложка © VK / Роман Попков</p>

Роман Попков. Обложка © VK / Роман Попков

МВД России объявило в розыск журналиста Романа Попкова*, который мог быть причастен к убийству военкора Владлена Татарского (Максима Фадеева) в кафе в Санкт-Петербурге.

"Попков Роман Андреевич разыскивается по статье УК РФ", — говорится в базе ведомства.

Так выглядела статуэтка, в которой была взрывчатка для Татарского. Первые фото у Лайфа

Так выглядела статуэтка, в которой была взрывчатка для Татарского. Первые фото у Лайфа

Напомним, 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер известного блогера и военного корреспондента Владлена Татарского. Он погиб, также пострадало более 30 человек. Обвиняемой в теракте стала Дарья Трепова — именно она подарила военкору статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Подозреваемая заявила, что её использовали, своим вербовщиком она назвала журналиста Романа Попкова.

*Внесён в список террористов и экстремистов.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Владлен Татарский

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров