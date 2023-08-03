Спонсирование ВСУ, схема с ЦБ и угрозы: Лайф узнал истории обмана пяти россиян – поджигателей военкоматов 2 августа
В России совершено пять попыток поджога военкоматов за сутки
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В российских регионах зафиксировано пять попыток поджога военкоматов за минувшие сутки. SHOT узнал детали каждой из попыток. Поджигателями зачастую становились жертвы телефонных мошенников, им угрожали кредитами или убеждали якобы помочь в "поимке преступников".
53-летней москвичке позвонил неизвестный и назвался сотрудником банка. По его словам, на женщину некий мошенник оформил кредит и переводит деньги ВСУ через банкомат в военкомате. Чтобы пресечь его действия, нужно сжечь здание, сказал звонивший. Москвичку задержали с поличным при выполнении задания.
В Саратове 69-летней пенсионерке тоже позвонили с незнакомого номера, потребовав сжечь военкомат, чтобы избежать "проблем с силовиками". Женщину задержали прямо у здания с четырьмя коктейлями Молотова. В этот момент её по телефону вёл куратор, который давал указания по каждому шагу.
В Воронежской области произошла аналогичная история. 65-летнему жителю Аннинского района мошенник сообщил, что на мужчину взят кредит более чем на пять миллионов рублей. Злоумышленника якобы нужно выкурить из военкомата, где он находится. Поджигателя задержали.
В Ленинградской области 76-летний пенсионер вообще чуть не сгорел, забрасывая Всеволожский комиссариат коктейлями Молотова. Свои действия он тоже объяснил звонками от "сотрудников ЦБ". Подобная история произошла и в Волгограде, где 31-летняя работница Комитета юстиции попалась при попытке поджога военкомата. На всех задержанных заведены уголовные дела.
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Накануне сообщалось, что в России за двое суток зафиксировано более 20 попыток поджечь военкоматы. Только за 1 августа произошло 17 таких случаев.