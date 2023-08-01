Диверсантка поневоле: Появилось видео "обработки" крымской учительницы "офицером ФСБ" и её задержания
Опубликовано видео задержания педагога за попытку поджога военкомата в Крыму
Появились кадры задержания учительницы русского языка, которая попыталась поджечь военкомат в крымской Феодосии. Об этом сообщает МВД РФ по региону.
Задержание учительницы за поджог военкомата в Крыму. Видео © t.me / МВД Крым
По словам подозреваемой, незадолго до инцидента на неё вышли некие кураторы "из банка", которые дали ей указания и перенаправили к "офицеру ФСБ". Последний координировал все действия учительницы вплоть до совершения диверсии. На протяжении нескольких месяцев он настойчиво названивал женщине и требовал выполнить "важное задание".
Мошенники уговорили её оформить на своё имя кредит на три миллиона рублей и перевести деньги по реквизитам, указанным звонившими. Далее учительницу заставили поджечь военкомат и снять всё на видео. В отношении диверсантки поневоле возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Следствие не исключает, что ею управляли представители украинских спецслужб.
Напомним, вечером 29 июля учительница русского языка пыталась поджечь военкомат в крымской Феодосии. 51-летняя педагог пришла к зданию на Земской улице и швырнула в него бутылку с зажигательной смесью. Но ёмкость не долетела и упала на землю. Повреждений и пострадавших нет.
t.me / МВД Крым