Диверсантка поневоле: Появилось видео "обработки" крымской учительницы "офицером ФСБ" и её задержания

Появились кадры задержания учительницы русского языка, которая попыталась поджечь военкомат в крымской Феодосии. Об этом сообщает МВД РФ по региону.

Задержание учительницы за поджог военкомата в Крыму. Видео © t.me / МВД Крым

По словам подозреваемой, незадолго до инцидента на неё вышли некие кураторы "из банка", которые дали ей указания и перенаправили к "офицеру ФСБ". Последний координировал все действия учительницы вплоть до совершения диверсии. На протяжении нескольких месяцев он настойчиво названивал женщине и требовал выполнить "важное задание".

Мошенники уговорили её оформить на своё имя кредит на три миллиона рублей и перевести деньги по реквизитам, указанным звонившими. Далее учительницу заставили поджечь военкомат и снять всё на видео. В отношении диверсантки поневоле возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Следствие не исключает, что ею управляли представители украинских спецслужб.