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1 августа, 11:38

Диверсантка поневоле: Появилось видео "обработки" крымской учительницы "офицером ФСБ" и её задержания

Опубликовано видео задержания педагога за попытку поджога военкомата в Крыму

Появились кадры задержания учительницы русского языка, которая попыталась поджечь военкомат в крымской Феодосии. Об этом сообщает МВД РФ по региону.

Задержание учительницы за поджог военкомата в Крыму. Видео © t.me / МВД Крым

По словам подозреваемой, незадолго до инцидента на неё вышли некие кураторы "из банка", которые дали ей указания и перенаправили к "офицеру ФСБ". Последний координировал все действия учительницы вплоть до совершения диверсии. На протяжении нескольких месяцев он настойчиво названивал женщине и требовал выполнить "важное задание".

Мошенники уговорили её оформить на своё имя кредит на три миллиона рублей и перевести деньги по реквизитам, указанным звонившими. Далее учительницу заставили поджечь военкомат и снять всё на видео. В отношении диверсантки поневоле возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Следствие не исключает, что ею управляли представители украинских спецслужб.

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Напомним, вечером 29 июля учительница русского языка пыталась поджечь военкомат в крымской Феодосии. 51-летняя педагог пришла к зданию на Земской улице и швырнула в него бутылку с зажигательной смесью. Но ёмкость не долетела и упала на землю. Повреждений и пострадавших нет.

Обложка ©

t.me / МВД Крым

Татьяна Миссуми
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