Регион

Уведомления отключены

1 августа, 07:29
5250

Под Воронежем молодая учительница подожгла военкомат, в котором "прятался мошенник"

Учительница подожгла военкомат в Воронежской области по указке мошенников

<p>24-летняя учительница истории Ольга. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/54961" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

24-летняя учительница истории Ольга. Обложка © Telegram / SHOT

24-летняя учительница истории по указке телефонных мошенников подожгла военкомат в Воронежской области. Она бросила в здание коктейль Молотова, чтобы сохранить деньги на своих счетах, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в городе Россошь. Ольге позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка, и напугал, что прямо сейчас мошенники пытаются взять кредит на её имя. А чтобы не потерять нажитые честным трудом деньги, нужно срочно что-то делать. После этого ей перезвонил "сотрудник правоохранительных органов" и предложил выход.

Псевдополицейский рассказал, что мошенник, который пытается украсть её деньги, находится в военкомате, и Ольга может оказать содействие в его поимке. Для этого женщине нужно было изготовить коктейль Молотова и поджечь местный военкомат. Недолго думая, учительница выполнила все указания, после чего её задержали настоящие сотрудники полиции. Площадь возгорания составила около шести квадратов, пожар быстро потушили. К слову, педагог хорошо подготовилась: с собой у неё была ещё одна бутылка с горючим. Теперь правоохранители проводят проверку.

Ставшая жертвой мошенников студентка из Омска чуть не спалила местный военкомат

Ставшая жертвой мошенников студентка из Омска чуть не спалила местный военкомат

Ранее неизвестный поджёг военкомат в Санкт-Петербурге. Мужчина бросил как минимум два коктейля Молотова во входную дверь здания на улице Чайковского и попытался протаранить соседние ворота на автомобиле.

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров