Под Воронежем молодая учительница подожгла военкомат, в котором "прятался мошенник"

24-летняя учительница истории по указке телефонных мошенников подожгла военкомат в Воронежской области. Она бросила в здание коктейль Молотова, чтобы сохранить деньги на своих счетах, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в городе Россошь. Ольге позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка, и напугал, что прямо сейчас мошенники пытаются взять кредит на её имя. А чтобы не потерять нажитые честным трудом деньги, нужно срочно что-то делать. После этого ей перезвонил "сотрудник правоохранительных органов" и предложил выход.

Псевдополицейский рассказал, что мошенник, который пытается украсть её деньги, находится в военкомате, и Ольга может оказать содействие в его поимке. Для этого женщине нужно было изготовить коктейль Молотова и поджечь местный военкомат. Недолго думая, учительница выполнила все указания, после чего её задержали настоящие сотрудники полиции. Площадь возгорания составила около шести квадратов, пожар быстро потушили. К слову, педагог хорошо подготовилась: с собой у неё была ещё одна бутылка с горючим. Теперь правоохранители проводят проверку.