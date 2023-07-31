Ставшая жертвой мошенников студентка из Омска чуть не спалила местный военкомат

Очередной случай попытки поджога военкомата произошёл в Омске. Там телефонные мошенники, угрожая всё тем же кредитом, убедили 21-летнюю студентку поджечь здание банка, но на самом деле отправили её к военкомату. Детали истории узнал телеграм-канал SHOT.

Сегодня вечером студентке педагогического колледжа позвонили неизвестные и сообщили, что на её имя оформили кредит злоумышленники, а деньги забрали себе. В качестве мести голос в трубке предложил спалить здание банка на улице Пушкина. На самом деле никакого кредита не было, а по указанному адресу находился военкомат.

Девушка пришла по указанному адресу и чуть было не кинула в здание бутылку с жидкостью, но была оперативно задержана полицейским. Она уверяла, что даже и не догадывалась о том, что в этом месте находится военкомат. По данному факту проводится проверка.