В Казани "сотрудник ФСБ" шантажом убедил 62-летнюю пенсионерку поджечь военкомат

В ночь на 30 июля пенсионерка облила бензином комиссариат и подожгла его. Огонь успели потушить, немного обгорела стена, среди людей никто не пострадал. В результате женщину задержали. Правоохранителям она призналась, что ей позвонил якобы сотрудник ФСБ и стал угрожать: мол, у переехавшей в Москву дочки появятся проблемы, если пенсионерка не выполнит все указания.