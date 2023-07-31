В Казани "сотрудник ФСБ" шантажом убедил 62-летнюю пенсионерку поджечь военкомат
SHOT: Пенсионерку заставили поджечь военкомат в Казани, угрожая её дочери
В Казани 62-летняя женщина подожгла здание военкомата Кировского и Московского районов на Кызыл Армейской улице. Об этом сообщает телеграм-канал SHOТ.
В ночь на 30 июля пенсионерка облила бензином комиссариат и подожгла его. Огонь успели потушить, немного обгорела стена, среди людей никто не пострадал. В результате женщину задержали. Правоохранителям она призналась, что ей позвонил якобы сотрудник ФСБ и стал угрожать: мол, у переехавшей в Москву дочки появятся проблемы, если пенсионерка не выполнит все указания.
В результате против жительницы Казани возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Её оставили под подпиской о невыезде.
Ранее Лайф писал, что 51-летняя учительница русского языка и литературы пыталась сжечь военкомат в Крыму. Диверсантку задержали сотрудники комиссариата.
ТАСС / РБК / Владислав Шатило