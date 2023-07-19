Пенсионерке из Москвы предложили полмиллиона рублей за подрыв военкомата
SHOT: Пожилую москвичку пытались заставить взорвать военкомат за 500 тысяч рублей
В Москве неизвестный попытался уговорить 70-летнюю пенсионерку поджечь военкомат за полмиллиона рублей, сообщает SHOТ.
По информации телеграм-канала, пожилой женщине позвонил неизвестный и "приятным мужским голосом" сначала сообщил о том, что ей якобы одобрен кредит на 500 тысяч рублей. После того как пенсионерка отказалась от денег, злоумышленник предложил забрать всю сумму безвозвратно, но при этом взамен нужно смастерить взрывное устройство и принести его в ближайший военкомат. В ответ женщина обматерила диверсанта и тут же позвонила в полицию. Сейчас правоохранители выясняют личность липового кредитора.
Ранее сообщалось, что ФСБ подтвердила данные Лайфа о поимке сторонника террористов, готовившего диверсию в Казани. По нашим данным, задержанный собирался поджечь бронетехнику на полигоне и даже сделал тайник с 17 бутылками керосина рядом с Казанским высшим танковым командным училищем.
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