Пенсионерке из Москвы предложили полмиллиона рублей за подрыв военкомата

По информации телеграм-канала, пожилой женщине позвонил неизвестный и "приятным мужским голосом" сначала сообщил о том, что ей якобы одобрен кредит на 500 тысяч рублей. После того как пенсионерка отказалась от денег, злоумышленник предложил забрать всю сумму безвозвратно, но при этом взамен нужно смастерить взрывное устройство и принести его в ближайший военкомат. В ответ женщина обматерила диверсанта и тут же позвонила в полицию. Сейчас правоохранители выясняют личность липового кредитора.