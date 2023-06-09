Во Владимире арестовали чиновницу, которую мошенники подтолкнули к поджогу военкомата
Суд арестовал 55-летнюю чиновницу Романовскую за поджог военкомата во Владимире
Суд отправил в СИЗО 55-летнюю чиновницу за поджог военкомата во Владимире. Она признала свою вину и пробудет под арестом как минимум до 6 августа, сообщает SHOT.
Суд арестовал 55-летнюю чиновницу за поджог военкомата во Владимире. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, предварительно, на преступление Жанну Романовскую подтолкнули мошенники. Аферисты выманили у неё более трёх миллионов рублей. Когда к чиновнице с обыском заглянули правоохранители, она сразу же начала причитать о своей беде. Женщина рассказала, что заняла у знакомых и коллег 1,25 и 1,8 миллиона рублей, после чего отдала деньги злоумышленникам. Те пообещали вернуть всё до копейки, если она подожжёт военкомат.
Романовская занимает должность начальницы отдела финансирования строительства объектов регионального Министерства архитектуры.
Напомним, 7 июня стало известно, что чиновница в камуфляже попыталась поджечь военкомат в Ленинском районе Владимира. Приехав к комиссариату на авто, женщина кинула в здание три бутылки с горючим, однако загорелись лишь ворота, которые быстро потушили полицейские. Романовскую задержали на месте.
Telegram / SHOT