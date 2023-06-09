Регион

Уведомления отключены

9 июня, 10:51

Во Владимире арестовали чиновницу, которую мошенники подтолкнули к поджогу военкомата

Суд арестовал 55-летнюю чиновницу Романовскую за поджог военкомата во Владимире

Суд отправил в СИЗО 55-летнюю чиновницу за поджог военкомата во Владимире. Она признала свою вину и пробудет под арестом как минимум до 6 августа, сообщает SHOT.

Суд арестовал 55-летнюю чиновницу за поджог военкомата во Владимире. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, предварительно, на преступление Жанну Романовскую подтолкнули мошенники. Аферисты выманили у неё более трёх миллионов рублей. Когда к чиновнице с обыском заглянули правоохранители, она сразу же начала причитать о своей беде. Женщина рассказала, что заняла у знакомых и коллег 1,25 и 1,8 миллиона рублей, после чего отдала деньги злоумышленникам. Те пообещали вернуть всё до копейки, если она подожжёт военкомат.

Романовская занимает должность начальницы отдела финансирования строительства объектов регионального Министерства архитектуры.

Огнеупорщик уральского завода пытался разнести военкомат фейерверком

Огнеупорщик уральского завода пытался разнести военкомат фейерверком

Напомним, 7 июня стало известно, что чиновница в камуфляже попыталась поджечь военкомат в Ленинском районе Владимира. Приехав к комиссариату на авто, женщина кинула в здание три бутылки с горючим, однако загорелись лишь ворота, которые быстро потушили полицейские. Романовскую задержали на месте.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Владимирская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров