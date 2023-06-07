Во Владимире местная чиновница бросила три коктейля Молотова в здание военкомата

Чиновница в камуфляже кинула три коктейля Молотова в военкомат во Владимире. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По его информации, диверсантка оказалась начальником отдела финансирования строительства объектов Министерства архитектуры и строительства Владимирской области. 55-летняя Жанна Романовская приехала на автомобиле к зданию военного комиссариата по Ленинскому району. Женщина вышла из машины и бросила в здание три бутылки с горючим. В итоге загорелись ворота, но их быстро потушили полицейские, охранявшие военкомат. Поджигательницу задержали на месте.

С чиновницей сейчас работают правоохранители. У неё также изъяли пятилитровую канистру и несколько тряпок.