Во Владимире местная чиновница бросила три коктейля Молотова в здание военкомата
Чиновница в камуфляже кинула три коктейля Молотова в военкомат во Владимире. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По его информации, диверсантка оказалась начальником отдела финансирования строительства объектов Министерства архитектуры и строительства Владимирской области. 55-летняя Жанна Романовская приехала на автомобиле к зданию военного комиссариата по Ленинскому району. Женщина вышла из машины и бросила в здание три бутылки с горючим. В итоге загорелись ворота, но их быстро потушили полицейские, охранявшие военкомат. Поджигательницу задержали на месте.
С чиновницей сейчас работают правоохранители. У неё также изъяли пятилитровую канистру и несколько тряпок.
Ранее сообщалось, что в Мурманске молодой человек поджёг здание военкомата. Злоумышленник снимал на телефон диверсию и погоню полицейских за ним. Его удалось задержать.
Unsplash