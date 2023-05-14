В Мурманске 19-летний парень "вынужденно" поджёг здание военкомата

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в ночь на 14 мая. 19-летний молодой человек по имени Шамиль пришёл к зданию военкомата, залил в окно кабинета на цокольном этаже легковоспламеняющуюся жидкость, поджёг и попытался скрыться с места происшествия.

В результате диверсии был нанесён ущерб в кабинете начальника центра социального обеспечения: огонь повредил оргтехнику, мебель. Возгорание было ликвидировано через час. На допросе парень признался, что неизвестный в соцсетях путём угроз физической расправой и шантажа заставил его совершить поджог. Известно, что ранее он не был судим. Сейчас по делу проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.