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14 мая, 14:13

В Мурманске 19-летний парень "вынужденно" поджёг здание военкомата

В Мурманске молодой человек поджёг здание военкомата. Злоумышленник снимал на телефон диверсию и погоню полицейских за ним, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в ночь на 14 мая. 19-летний молодой человек по имени Шамиль пришёл к зданию военкомата, залил в окно кабинета на цокольном этаже легковоспламеняющуюся жидкость, поджёг и попытался скрыться с места происшествия.

Поджигатель военкомата в Мурманске. Фото © SHOT

Поджигатель военкомата в Мурманске. Фото © SHOT

В Коми задержали горничную, пытавшуюся поджечь военкомат

В Коми задержали горничную, пытавшуюся поджечь военкомат

В результате диверсии был нанесён ущерб в кабинете начальника центра социального обеспечения: огонь повредил оргтехнику, мебель. Возгорание было ликвидировано через час. На допросе парень признался, что неизвестный в соцсетях путём угроз физической расправой и шантажа заставил его совершить поджог. Известно, что ранее он не был судим. Сейчас по делу проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф писал, что в Ульяновской области диверсант случайно атаковал отдел Следственного комитета РФ вместо военкомата.

Опубликовано видео удара беспилотника по военкомату в Новозыбкове

Опубликовано видео удара беспилотника по военкомату в Новозыбкове

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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