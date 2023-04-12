В Коми задержали горничную, пытавшуюся поджечь военкомат
В Республике Коми задержали горничную, пытавшуюся поджечь военкомат. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Террористический акт", сообщил телеграм-канал SHOT.
60-летняя сотрудница местной клининговой компании в вечернее время пришла к зданию военного комиссариата в городе Усинске. С собой она принесла два коктейля Молотова. Бутылки женщина наполнила горючим и в каждую вставила по фитилю. Один подожгла и кинула во входную дверь, но та не загорелась. Вторую бутылку она зажечь не успела и просто метнула в здание. В этот момент её задержал полицейский, охранявший военкомат. Пожара в итоге не произошло, с горничной, которая ранее не была судима, сейчас работают правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области диверсант случайно атаковал отдел Следственного комитета РФ вместо военкомата.