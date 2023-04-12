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12 апреля, 05:48

В Коми задержали горничную, пытавшуюся поджечь военкомат

В Республике Коми задержали горничную, пытавшуюся поджечь военкомат. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Террористический акт", сообщил телеграм-канал SHOT.

60-летняя сотрудница местной клининговой компании в вечернее время пришла к зданию военного комиссариата в городе Усинске. С собой она принесла два коктейля Молотова. Бутылки женщина наполнила горючим и в каждую вставила по фитилю. Один подожгла и кинула во входную дверь, но та не загорелась. Вторую бутылку она зажечь не успела и просто метнула в здание. В этот момент её задержал полицейский, охранявший военкомат. Пожара в итоге не произошло, с горничной, которая ранее не была судима, сейчас работают правоохранители.

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Ранее сообщалось, что в Ульяновской области диверсант случайно атаковал отдел Следственного комитета РФ вместо военкомата.

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SHOT

Иван Косицын
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