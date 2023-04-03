Беспилотник ВСУ атаковал районный военкомат в Брянской области
Брянский губернатор Богомаз сообщил о повреждении военкомата после атаки беспилотника
Вооружённые силы Украины при помощи беспилотника атаковали здание военкомата в Севском районе Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате происшествия никто не пострадал.
"ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата", — написал он в телеграм-канале.
Сейчас на месте происшествия работают представители экстренных служб, добавил глава региона.
Позднее Богомаз добавил о ещё одной атаке на Севский район. Взрывное устройство было сброшено вблизи здания МВД. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
Ранее Лайф писал, что несколько дней назад украинские диверсанты на двух пикапах предприняли попытку прорваться в Брянскую область через деревню Ломаковка. По данным Mash, план злоумышленников сорвали российские военные, которые охраняли территорию. Бойцы РФ открыли артиллерийский огонь по диверсантам и взорвали одну машину, вторая спешно ретировалась. В результате провальной атаки диверсантов никто не пострадал, повреждений нет.
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