Беспилотник ВСУ атаковал районный военкомат в Брянской области

Вооружённые силы Украины при помощи беспилотника атаковали здание военкомата в Севском районе Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате происшествия никто не пострадал.

"ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата", — написал он в телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия работают представители экстренных служб, добавил глава региона.

Позднее Богомаз добавил о ещё одной атаке на Севский район. Взрывное устройство было сброшено вблизи здания МВД. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.