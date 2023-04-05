Под Ульяновском диверсант с куском бетона случайно атаковал отдел СК вместо военкомата
В Ульяновской области диверсант случайно атаковал отдел СК вместо военкомата
В Ульяновской области диверсант случайно атаковал отдел Следственного комитета РФ вместо военкомата. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, около полуночи неизвестный пришёл к районному комиссариату в посёлке Павловка, взял кусок бетона и разбил окно на первом этаже. Однако злоумышленник, вероятно, не знал, что в этом кабинете сейчас находится отдел регионального управления СК. Внутри находились полицейский и сторож, задержать диверсанта они не успели, тот убежал. Ведётся розыск.
Ранее Лайф сообщал, что пытавшегося поджечь военкомат в Симферополе мужчину приговорили к 10 годам колонии. Горе-поджигателя задержали в июне прошлого года.
ТАСС / "Ведомости"