Под Ульяновском диверсант с куском бетона случайно атаковал отдел СК вместо военкомата

По данным телеграм-канала, около полуночи неизвестный пришёл к районному комиссариату в посёлке Павловка, взял кусок бетона и разбил окно на первом этаже. Однако злоумышленник, вероятно, не знал, что в этом кабинете сейчас находится отдел регионального управления СК. Внутри находились полицейский и сторож, задержать диверсанта они не успели, тот убежал. Ведётся розыск.