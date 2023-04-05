ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

5 апреля, 05:50

Под Ульяновском диверсант с куском бетона случайно атаковал отдел СК вместо военкомата

В Ульяновской области диверсант случайно атаковал отдел СК вместо военкомата

В Ульяновской области диверсант случайно атаковал отдел Следственного комитета РФ вместо военкомата. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, около полуночи неизвестный пришёл к районному комиссариату в посёлке Павловка, взял кусок бетона и разбил окно на первом этаже. Однако злоумышленник, вероятно, не знал, что в этом кабинете сейчас находится отдел регионального управления СК. Внутри находились полицейский и сторож, задержать диверсанта они не успели, тот убежал. Ведётся розыск.

Поджигательницу военкомата на Урале убедили, что она участвует в операции против террористов

Поджигательницу военкомата на Урале убедили, что она участвует в операции против террористов

Ранее Лайф сообщал, что пытавшегося поджечь военкомат в Симферополе мужчину приговорили к 10 годам колонии. Горе-поджигателя задержали в июне прошлого года.

Обложка ©

ТАСС / "Ведомости"

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Ульяновская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров