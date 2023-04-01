Поджигательницу военкомата на Урале убедили, что она участвует в операции против террористов

Пенсионерку из Первоуральска Свердловской области, которая дважды пыталась поджечь здание военкомата, жестоко обманули, убедив пойти на преступление. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В ходе допроса выяснилось, что женщине позвонил "дознаватель Лебедев" и сообщил о попытке мошенников оформить на неё кредиты в размере 600 тысяч рублей. Пенсионерка в ответ сказала, что на счёте есть лишь 200 тысяч рублей. И тогда "дознаватель" призвал её перевести эти средства на безопасный счёт. Женщина послушалась незнакомца, а потом ей предложили перекрыть те кредиты своими. Так, пенсионерка за несколько дней набрала займов более чем на 200 тысяч рублей.

После "дознаватель" связался с женщиной и поблагодарил за помощь в поимке преступников, за что ей полагается 600 тысяч рублей якобы в качестве подарка от полиции. Вместе с тем пенсионерке предложили сотрудничать с силовиками и поучаствовать ещё в одной "операции". В этот раз бабушке дали кодовое имя и куратора, отправили в магазин за автомобильным маслом и бутылкой шампанского. По словам "силовиков", этот коктейль Молотова нужен только с целью "напугать террористов, которые орудуют у комиссариата".

Затем женщина добралась на автобусе до военкомата. Уже на месте она не могла справиться с зажигалкой, а ведь ей ещё одновременно нужно было снимать происходящее на телефон. После неудавшейся попытки пенсионерка уехала, при этом куратор успокоил её, отметив, что ничего не вышло из-за горючего. После этого женщина купила бензин и вернулась, тут её и задержали. На неё завели уголовное дело за хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Теперь ей грозит лишение свободы до семи лет. Полицейские ищут "дознавателя" и куратора.