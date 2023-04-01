Пожилая женщина дважды пыталась поджечь здание военкомата под Екатеринбургом
Полиция задержала пенсионерку при второй попытке поджечь военкомат в Свердловской области
Здание военкомата в Первоуральске, которое пыталась поджечь пенсионерка. Обложка © Telegram / SHOT
В городе Первоуральске Свердловской области пенсионерка дважды пыталась поджечь военкомат. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В первый раз женщина пришла к зданию военкомата 31 марта примерно в 17:00 (15:00 мск). Сначала пенсионерка долго разговаривала по телефону на крыльце, при этом она постоянно нагибалась и копошилась в сумке. Подозрительную незнакомку заметила сотрудница полиции, которая дежурила в здании. Когда она вышла на улицу, женщины уже не было, но возле двери лежала бутылка с маслянистой жидкостью внутри и пропитанная ею тряпка. Изучив запись с камеры видеонаблюдения, полицейские поняли, что пенсионерка пыталась поджечь кусок ткани, но не справилась с зажигалкой, а потом услышала шаги и убежала.
Примерно через четыре часа, предположительно, эта же пенсионерка решила довести задумку до конца. Однако женщину в результате задержали полицейские в 30 метрах от здания военкомата. В её сумке нашли ещё одну бутылку с маслом. Теперь правоохранители проводят с ней работу в отделении.
Ранее в Нижнем Тагиле 67-летняя женщина пыталась поджечь военкомат. Полицейские задержали пенсионерку, и та рассказала, кто заставил её пойти на такое преступление.