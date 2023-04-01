Пожилая женщина дважды пыталась поджечь здание военкомата под Екатеринбургом

В первый раз женщина пришла к зданию военкомата 31 марта примерно в 17:00 (15:00 мск). Сначала пенсионерка долго разговаривала по телефону на крыльце, при этом она постоянно нагибалась и копошилась в сумке. Подозрительную незнакомку заметила сотрудница полиции, которая дежурила в здании. Когда она вышла на улицу, женщины уже не было, но возле двери лежала бутылка с маслянистой жидкостью внутри и пропитанная ею тряпка. Изучив запись с камеры видеонаблюдения, полицейские поняли, что пенсионерка пыталась поджечь кусок ткани, но не справилась с зажигалкой, а потом услышала шаги и убежала.