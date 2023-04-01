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1 апреля, 06:41

Пожилая женщина дважды пыталась поджечь здание военкомата под Екатеринбургом

Полиция задержала пенсионерку при второй попытке поджечь военкомат в Свердловской области

<p>Здание военкомата в Первоуральске, которое пыталась поджечь пенсионерка. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/49719" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Здание военкомата в Первоуральске, которое пыталась поджечь пенсионерка. Обложка © Telegram / SHOT

В городе Первоуральске Свердловской области пенсионерка дважды пыталась поджечь военкомат. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В первый раз женщина пришла к зданию военкомата 31 марта примерно в 17:00 (15:00 мск). Сначала пенсионерка долго разговаривала по телефону на крыльце, при этом она постоянно нагибалась и копошилась в сумке. Подозрительную незнакомку заметила сотрудница полиции, которая дежурила в здании. Когда она вышла на улицу, женщины уже не было, но возле двери лежала бутылка с маслянистой жидкостью внутри и пропитанная ею тряпка. Изучив запись с камеры видеонаблюдения, полицейские поняли, что пенсионерка пыталась поджечь кусок ткани, но не справилась с зажигалкой, а потом услышала шаги и убежала.

Примерно через четыре часа, предположительно, эта же пенсионерка решила довести задумку до конца. Однако женщину в результате задержали полицейские в 30 метрах от здания военкомата. В её сумке нашли ещё одну бутылку с маслом. Теперь правоохранители проводят с ней работу в отделении.

10 лет колонии получил горе-диверсант, пытавшийся поджечь военкомат в Крыму

10 лет колонии получил горе-диверсант, пытавшийся поджечь военкомат в Крыму

Ранее в Нижнем Тагиле 67-летняя женщина пыталась поджечь военкомат. Полицейские задержали пенсионерку, и та рассказала, кто заставил её пойти на такое преступление.

Светлана Оперук
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