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31 марта, 14:34

Блогерша из Казани арестована за призывы к дезертирству

Суд в Казани отправил под арест блогершу Абузарову за призывы к дезертирству военных РФ

<p>Блогерша Парвина Абузарова. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / parvina_abuzarova</p>

Блогерша Парвина Абузарова. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / parvina_abuzarova

Вахитовский районный суд Казани принял решение отправить под домашний арест до 10 апреля блогершу Парвину Абузарову. Девушка в соцсетях публично призывала к дезертирству военных РФ, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

"Суд отправил Абузарову Парвинахан под домашний арест до 10 апреля", — сообщили в инстанции.

Против Абузаровой возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета. Блогерша признала вину, но по вызовам следователя УФСБ РФ по Татарстану не явилась, девушки также не было по адресу регистрации и проживания. Из-за нарушения меры принуждения её объявили в федеральный розыск. В дальнейшем фигурантку нашли и задержали.

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Светлана Оперук
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