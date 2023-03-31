Блогерша из Казани арестована за призывы к дезертирству

Вахитовский районный суд Казани принял решение отправить под домашний арест до 10 апреля блогершу Парвину Абузарову. Девушка в соцсетях публично призывала к дезертирству военных РФ, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

Против Абузаровой возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета. Блогерша признала вину, но по вызовам следователя УФСБ РФ по Татарстану не явилась, девушки также не было по адресу регистрации и проживания. Из-за нарушения меры принуждения её объявили в федеральный розыск. В дальнейшем фигурантку нашли и задержали.