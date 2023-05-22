В Москве загорелось здание, в котором находится военкомат
SHOT: В Москве загорелось здание, где находится военкомат Преображенского района
Пожар в здании, где находится военкомат Преображенского района Москвы. Обложка © SHOT
В Москве в Колодезном переулке произошёл пожар в здании, где находится военкомат Преображенского района. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, возгорание возникло на шестом этаже здания. Кроме военного комиссариата там находится дирекция ЖКХ. Открытое горение на данный момент ликвидировано.
Ранее Лайф писал, что ВСУ пытались атаковать военкомат под Брянском дроном с надписью "Смерть москалям". В результате оказались лишь выбиты стёкла и частично повреждён забор, никто не пострадал.