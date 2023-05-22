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22 мая, 06:30

В Москве загорелось здание, в котором находится военкомат

SHOT: В Москве загорелось здание, где находится военкомат Преображенского района

<p>Пожар в здании, где находится военкомат Преображенского района Москвы. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/51706" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пожар в здании, где находится военкомат Преображенского района Москвы. Обложка © SHOT

В Москве в Колодезном переулке произошёл пожар в здании, где находится военкомат Преображенского района. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, возгорание возникло на шестом этаже здания. Кроме военного комиссариата там находится дирекция ЖКХ. Открытое горение на данный момент ликвидировано.

В Мурманске 19-летний парень "вынужденно" поджёг здание военкомата

В Мурманске 19-летний парень "вынужденно" поджёг здание военкомата

Ранее Лайф писал, что ВСУ пытались атаковать военкомат под Брянском дроном с надписью "Смерть москалям". В результате оказались лишь выбиты стёкла и частично повреждён забор, никто не пострадал.

Никита Никонов
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