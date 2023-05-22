В Москве загорелось здание, в котором находится военкомат

В Москве в Колодезном переулке произошёл пожар в здании, где находится военкомат Преображенского района. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, возгорание возникло на шестом этаже здания. Кроме военного комиссариата там находится дирекция ЖКХ. Открытое горение на данный момент ликвидировано.