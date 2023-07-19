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19 июля, 07:11

В Казани задержали сторонника легиона "Свобода России"*, планировавшего диверсию на полигоне

Сторонник легиона "Свобода России"* хотел поджечь технику на полигоне в Казани

В Казани задержали сторонника так называемого легиона "Свобода России"*, который планировал поджечь военную технику на полигоне. Рядом с местом планируемой диверсии он сделал схрон, сообщает телеграм-канал SHOT.

30-летний местный житель не успел реализовать свои планы, его задержали силовики. Во время обысков в квартире у мужчины нашли 10 систем сброса для дрона и аккумуляторы для них, коробку с фейерверком, компоненты для изготовления СВУ и многое другое.

Также возле полигона Казанского высшего танкового командного училища диверсант сделал схрон, где хранилось 17 бутылок с керосином. Ими он планировал поджечь бронетехнику. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации".

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Ранее Лайф писал, что в городе Энергодаре Запорожской области России сотрудники ФСБ задержали местного жителя — шпиона. Он передавал координаты российских военных, которые охраняют Запорожскую АЭС.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Обложка ©

Pixabay

Иван Косицын
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