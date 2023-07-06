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Регион
Опубликовано 6 июля 2023, 15:25
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В Хабаровске задержали горе-вербовщика, призывавшего друга воевать против России

SHOT: Житель Хабаровска пытался завербовать друга в легион "Свобода России"

Бывший наркодилер из Хабаровска уговаривал приятеля присоединиться к террористической организации и воевать против России. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, чуть больше месяца 38-летний Антон донимал знакомого: он высказывался против политики российских властей в отношении Украины и нелестно отзывался о войсках РФ, параллельно призывая приятеля вступить в так называемый легион "Свобода России"*, который воюет на стороне киевского режима.

Однако товарищу горе-вербовщика перспектива стать предателем родины по нраву не пришлась, поэтому он сдал друга полицейским. Те задержали Антона и завели против него уголовное дело за содействие террористической деятельности посредством вербовки. Теперь ему грозит до 15 лет колонии, и это будет его второй тюремный срок — раньше он был судим за оборот наркотиков в крупном размере.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве за поддержку украинских экстремистов задержали 31-летнего автомеханика. Как выяснилось, на номерах его BMW российский триколор был перекрашен в сине-белый флаг — символ террористической организации.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

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Максим Плетнёв
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