Автомеханика из Москвы задержали за флаг легиона "Свобода России" на номерах BMW

31-летнего автомеханика из Москвы Романа Г. задержали за поддержку украинского легиона "Свобода России"*, сообщает SHOT. На номерах его BMW российский триколор был перекрашен в сине-белый флаг террористической организации: на обоих номерах спереди и сзади авто была закрашена красная полоска.

Автомобиль остановили инспекторы ДПС в Тимирязевском районе столицы. Водителя доставили в отдел полиции. Выяснилось, что машина оформлена даже не на него, а на жену. Сейчас с ней также работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Лайф рассказывал, что москвич наклеил на бампер авто скотч в цвет флага Украины и оказался в отделении полиции. На допросе он заверил, что на самом деле пытался замаскировать скотчем вмятину на машине, а флаг появился там случайно. А первый в России штраф за демонстрацию бело-сине-белого флага как символа запрещённого украинского легиона выписал 30 мая Зеленоградский суд Москвы. И хотя сама автоледи утверждала, что красный цвет на российском триколоре на её номере мог попросту выцвести на солнце, суд установил, что объективная сторона правонарушения — демонстрация запрещённой символики — состоялась.