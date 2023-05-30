В России выписали первый штраф за бело-сине-белый флаг

В России назначили первый штраф за демонстрацию бело-сине-белого флага, как символа украинского легиона "Свобода России"*. Решение вынес Зеленоградский суд Москвы. Как оказалось, жительницу столицы наказали за публичную демонстрацию соответствующего изображения на госномере авто.

"Демонстрировала проходящим мимо пешеходам и гражданам в проезжающих автомашинах на государственном регистрационном знаке символику в виде флага с цветами бело-сине-белый, являющегося официальным символом украинской организации", — приводит РИА "Новости" сообщение суда.

При этом сама женщина пыталась объяснить, что красный цвет на российском триколоре на её номере мог попросту выцвести на солнце. Однако суд установил, что объективная сторона правонарушения — демонстрация запрещённой символики — состоялась, поэтому оштрафовал её на две тысячи рублей и конфисковал госномера.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали водителя, наклеившего на машину скотч в цветах флага Украины. Мужчина уверяет, что на самом деле так он пытался замаскировать вмятину, а образ флага якобы сформировался случайно.