В Москве задержали супругов, которые запустили шары с флагом легиона "Свобода России"*, который входит в состав украинских вооружённых сил. Об этом сообщает SHOT.

Запуск флага террористического легиона "Свобода России". Видео © SHOT

Инцидент произошёл возле пруда в Северном Чертанове. Мужчина запустил шары, а его жена снимала видео для отчёта. После акции пара быстро скрылась.

Снятые кадры были оперативно переданы в проукраинские ресурсы, которые стали массово распространять видео в момент атаки ДРГ на Белгородскую область. Сейчас с супругами работают силовики. Известно, что мужчина является гражданином Белоруссии.