В Москве задержали супругов, запустивших шары с символикой украинских диверсантов
В Москве задержали супругов, запустивших шары с флагом легиона "Свобода России"
Задержанные супруги. Обложка © SHOT
В Москве задержали супругов, которые запустили шары с флагом легиона "Свобода России"*, который входит в состав украинских вооружённых сил. Об этом сообщает SHOT.
Запуск флага террористического легиона "Свобода России". Видео © SHOT
Инцидент произошёл возле пруда в Северном Чертанове. Мужчина запустил шары, а его жена снимала видео для отчёта. После акции пара быстро скрылась.
Снятые кадры были оперативно переданы в проукраинские ресурсы, которые стали массово распространять видео в момент атаки ДРГ на Белгородскую область. Сейчас с супругами работают силовики. Известно, что мужчина является гражданином Белоруссии.
Напомним, накануне стало известно о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области. Президента России Владимира Путина осведомили о происходящем. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что целью нападения стало отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. Сообщалось о 39 ликвидированных диверсантах и нескольких взятых в плен. Утром во вторник губернатор Вячеслав Гладков сообщил о продолжении зачистки.
*Запрещённая в России террористическая организация.