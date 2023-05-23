Регион

Уведомления отключены

23 мая, 06:28

В Москве задержали супругов, запустивших шары с символикой украинских диверсантов

В Москве задержали супругов, запустивших шары с флагом легиона "Свобода России"

<p>Задержанные супруги. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Задержанные супруги. Обложка © SHOT

В Москве задержали супругов, которые запустили шары с флагом легиона "Свобода России"*, который входит в состав украинских вооружённых сил. Об этом сообщает SHOT.

Запуск флага террористического легиона "Свобода России". Видео © SHOT

Инцидент произошёл возле пруда в Северном Чертанове. Мужчина запустил шары, а его жена снимала видео для отчёта. После акции пара быстро скрылась.

Снятые кадры были оперативно переданы в проукраинские ресурсы, которые стали массово распространять видео в момент атаки ДРГ на Белгородскую область. Сейчас с супругами работают силовики. Известно, что мужчина является гражданином Белоруссии.

Напомним, накануне стало известно о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области. Президента России Владимира Путина осведомили о происходящем. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что целью нападения стало отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. Сообщалось о 39 ликвидированных диверсантах и нескольких взятых в плен. Утром во вторник губернатор Вячеслав Гладков сообщил о продолжении зачистки.

*Запрещённая в России террористическая организация.

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров