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19 июля, 09:54

ФСБ подтвердила данные Лайфа о поимке сторонника террористов, готовившего диверсию в Казани

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке диверсии на полигоне в Казани

В пресс-службе УФСБ России по Татарстану подтвердили данные Лайфа о задержании сторонника так называемого легиона "Свобода России"*, который хотел поджечь в Казани военную технику.

"УФСБ России по Республике Татарстан официально подтверждает факт задержания участника организации легион "Свобода России"*, который планировал поджечь военную технику на территории республики", — заявили в спецслужбе.

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Как ранее сообщал Лайф, задержанный собирался поджечь бронетехнику на полигоне и даже сделал тайник с 17 бутылками керосина рядом с Казанским высшим танковым командным училищем. Во время обыска у злоумышленника нашли десять систем сброса для дрона и аккумуляторы для них, коробку с фейерверком, компоненты для изготовления СВУ и многое другое. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации".

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Обложка ©

ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Наталья Исакова
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