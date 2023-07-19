ФСБ подтвердила данные Лайфа о поимке сторонника террористов, готовившего диверсию в Казани
ФСБ задержала подозреваемого в подготовке диверсии на полигоне в Казани
В пресс-службе УФСБ России по Татарстану подтвердили данные Лайфа о задержании сторонника так называемого легиона "Свобода России"*, который хотел поджечь в Казани военную технику.
"УФСБ России по Республике Татарстан официально подтверждает факт задержания участника организации легион "Свобода России"*, который планировал поджечь военную технику на территории республики", — заявили в спецслужбе.
Как ранее сообщал Лайф, задержанный собирался поджечь бронетехнику на полигоне и даже сделал тайник с 17 бутылками керосина рядом с Казанским высшим танковым командным училищем. Во время обыска у злоумышленника нашли десять систем сброса для дрона и аккумуляторы для них, коробку с фейерверком, компоненты для изготовления СВУ и многое другое. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации".
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ