ПВО сбила шесть беспилотников при попытке пролёта через Калужскую область

"Сегодня ночью при попытке пролёта через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито шесть БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.

А ранее атака беспилотников на Москву произошла ночью 1 августа. Рано утром при попытке пролёта в город силы ПВО и средства РЭБ сбили несколько дронов, один из них попал в башню центра "Москва-Сити", которая уже была повреждена в результате предыдущей атаки 30 июля. В результате никто, кроме окон небоскрёба, не пострадал. Киев пригрозил, что в скором времени "неустановленных дронов" станет больше, тем самым фактически признав ответственность за произошедший теракт.