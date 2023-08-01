Губернатор Развожаев обратился к жителям Севастополя с места падения БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев записал видеообращение к жителям с места падения заглушённого с помощью РЭБ беспилотника в районе долины Кара-Коба. Ролик опубликован в его официальном telegram-канале.

"Выехал на место падения беспилотника. Он был заглушён РЭБ, упал в районе Кара-Кобы и сдетонировал на земле.

Как видите, никаких последствий нет, возгорание в поле пожарные расчёты оперативно потушили. Спасибо всем оперативным службам за чёткие и слаженные действия", — сообщил Развожаев.