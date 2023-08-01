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1 августа, 18:02

Губернатор Развожаев обратился к жителям Севастополя с места падения БПЛА

<p>Губернатор Развожаев обратился к жителям Севастополя с места падения БПЛА. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/razvozhaev/3522" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PaZVожаев</a></p>

Губернатор Развожаев обратился к жителям Севастополя с места падения БПЛА. Обложка © t.me / PaZVожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев записал видеообращение к жителям с места падения заглушённого с помощью РЭБ беспилотника в районе долины Кара-Коба. Ролик опубликован в его официальном telegram-канале.

"Выехал на место падения беспилотника. Он был заглушён РЭБ, упал в районе Кара-Кобы и сдетонировал на земле.

Как видите, никаких последствий нет, возгорание в поле пожарные расчёты оперативно потушили. Спасибо всем оперативным службам за чёткие и слаженные действия", — сообщил Развожаев.

Он напомнил жителям Севастополя о необходимости полагаться только на информацию из официальных источников. По словам губернатора, от пабликов и вовсе стоит отписаться, потому что они готовы пренебречь достоверностью информации в погоне за хайпом. А ещё Развожаев попросил не оказывать врагу содействия, задавая в Сети вопросы о громких звуках, а дожидаться информации от него. Губернатор отметил, что публикуют такого рода информацию в настолько краткие сроки, насколько это возможно.

Глава Севастополя также предупредил, что громкие звуки будут слышны до 21:00 в Камышовой бухте, а также на Северном и Южном молах. Это связано с отработкой флота ППДО.

Два корабля ЧФ отразили атаку украинских беспилотных катеров в районе Севастополя

Два корабля ЧФ отразили атаку украинских беспилотных катеров в районе Севастополя

Ранее сегодня Развожаев сообщил, что в районе крымской долины Кара-Коба был сбит неизвестный беспилотник. Взрыв произошёл на земле, из-за чего загорелись находящиеся рядом трава и кустарники.

Юрий Лысенко
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