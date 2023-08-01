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1 августа, 15:44

Власти Севастополя объяснили громкий взрыв сбитым беспилотником

Губернатор Севастополя Развожаев: Сбит БПЛА, на земле загорелась трава и кустарники

В районе крымской долины Кары-Кобы сбили неизвестный беспилотник. Об этом сообщил в своём телеграм-канале во вторник губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Пожарные расчёты, по его данным, уже на месте и приступили к тушению возникшего возгорания.

"По предварительным данным, сбит БПЛА. На земле произошёл подрыв, загорелась трава и кустарники", — проинформировал Развожаев, призвав крымчан и жителей Севастополя доверять только официальной информации.

Беспилотник рухнул возле ж/д путей в Крыму

Беспилотник рухнул возле ж/д путей в Крыму

Напомним, что буквально на днях в городе Саки на пляж санатория "Полтава-Крым" вынесло обломки одного из украинских БПЛА, который сбили на полуострове ночью. Охранник обнаружил на берегу повреждённый беспилотник самолётного типа. В результате случившегося никто не пострадал.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Рубцов

Марина Калегина
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