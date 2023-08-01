Власти Севастополя объяснили громкий взрыв сбитым беспилотником

В районе крымской долины Кары-Кобы сбили неизвестный беспилотник. Об этом сообщил в своём телеграм-канале во вторник губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Пожарные расчёты, по его данным, уже на месте и приступили к тушению возникшего возгорания.

"По предварительным данным, сбит БПЛА. На земле произошёл подрыв, загорелась трава и кустарники", — проинформировал Развожаев, призвав крымчан и жителей Севастополя доверять только официальной информации.