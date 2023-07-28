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28 июля, 07:20

Беспилотник рухнул возле ж/д путей в Крыму

Обломки неизвестного беспилотника обнаружили недалеко от железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Об этом сообщает SHOT.

Дрон упал в поле рядом с железнодорожным перегоном. В результате никто не пострадал, разрушений нет, на движении поездов инцидент не сказался. Обломки БПЛА сейчас изучают.

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А накануне ещё один дрон вынесло на берег рядом с курортным посёлком Штормовое в Крыму. Предварительно, речь идёт о Mugin-5 Pro. Прибывшие на место специалисты оцепили территорию, изучили находку и отправили на экспертизу.

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ТАСС / Евгений Епанчинцев

Александра Вишнякова
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