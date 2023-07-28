Беспилотник рухнул возле ж/д путей в Крыму

Обломки неизвестного беспилотника обнаружили недалеко от железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Об этом сообщает SHOT.

Дрон упал в поле рядом с железнодорожным перегоном. В результате никто не пострадал, разрушений нет, на движении поездов инцидент не сказался. Обломки БПЛА сейчас изучают.