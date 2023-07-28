Беспилотник вынесло на берег курорта в Крыму

На берег рядом с курортным посёлком Штормовое в Крыму вынесло обломки беспилотника. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, предварительно, речь идёт о Mugin-5 Pro. Крыло дрона обнаружили в районе посёлка накануне во втором часу дня. Прибывшие на место специалисты оцепили территорию, изучили находку и отправили на экспертизу.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.