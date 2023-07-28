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28 июля, 05:44

Беспилотник вынесло на берег курорта в Крыму

SHOT: На берег рядом с посёлком Штормовое в Крыму вынесло обломки беспилотника

На берег рядом с курортным посёлком Штормовое в Крыму вынесло обломки беспилотника. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, предварительно, речь идёт о Mugin-5 Pro. Крыло дрона обнаружили в районе посёлка накануне во втором часу дня. Прибывшие на место специалисты оцепили территорию, изучили находку и отправили на экспертизу.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

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Ранее Лайф писал, что беспилотник самолётного типа был сбит в Воронежской области. По предварительным данным, речь идёт об "Орлане-10".

Обложка ©

Unsplash / Konstantin Dyadyun

Никита Никонов
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