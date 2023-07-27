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27 июля, 10:54
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Беспилотник самолётного типа сбит в Воронежской области

<p>Место падения беспилотника в Воронежской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/c/1873073156/38829" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MASH</a></p>

Место падения беспилотника в Воронежской области. Обложка © t.me / MASH

БПЛА самолётного типа сбили в Верхнехавском районе Воронежской области. По сведениям Mash, речь может идти о дроне "Орлан-10".

Беспилотник был посажен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в результате жертв и разрушений удалось избежать. В настоящее время место падения БПЛА оцеплено. Специалистам предстоит установить, откуда и кем аппарат запущен.

В пяти километрах от сочинского берега нашли британский беспилотник

В пяти километрах от сочинского берега нашли британский беспилотник

Ранее сообщалось о "беспилотнике вертолётного типа", рухнувшем на кладбище в Зеленограде. Однако прибывшие на место полицейские установили, что это был обычный квадрокоптер и опасности он не представляет.

Андрей Бражников
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