Беспилотник самолётного типа сбит в Воронежской области
Место падения беспилотника в Воронежской области. Обложка © t.me / MASH
БПЛА самолётного типа сбили в Верхнехавском районе Воронежской области. По сведениям Mash, речь может идти о дроне "Орлан-10".
Беспилотник был посажен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в результате жертв и разрушений удалось избежать. В настоящее время место падения БПЛА оцеплено. Специалистам предстоит установить, откуда и кем аппарат запущен.
Ранее сообщалось о "беспилотнике вертолётного типа", рухнувшем на кладбище в Зеленограде. Однако прибывшие на место полицейские установили, что это был обычный квадрокоптер и опасности он не представляет.