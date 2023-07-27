Беспилотник самолётного типа сбит в Воронежской области

БПЛА самолётного типа сбили в Верхнехавском районе Воронежской области. По сведениям Mash, речь может идти о дроне "Орлан-10".

Беспилотник был посажен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в результате жертв и разрушений удалось избежать. В настоящее время место падения БПЛА оцеплено. Специалистам предстоит установить, откуда и кем аппарат запущен.