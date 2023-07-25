В пяти километрах от сочинского берега нашли британский беспилотник

В водах Сочи обнаружили британский беспилотный летательный аппарат Meggitt BTT-3 Banshee. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Беспилотник самолётного типа заметил экипаж судна, который следовал по маршруту Сочи – Новороссийск. БПЛА находился в трёх морских милях (более 5,5 километра) от берега в районе села Зубовая Щель. Аппарат достали прибывшие на место оперслужбы, дрон с размахом крыльев 2,5 метра отправили на экспертизу.