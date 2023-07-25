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25 июля, 06:17

В пяти километрах от сочинского берега нашли британский беспилотник

Mash: Британский БПЛА Meggitt BTT-3 Banshee нашли в водах Сочи

В водах Сочи обнаружили британский беспилотный летательный аппарат Meggitt BTT-3 Banshee. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Беспилотник самолётного типа заметил экипаж судна, который следовал по маршруту Сочи – Новороссийск. БПЛА находился в трёх морских милях (более 5,5 километра) от берега в районе села Зубовая Щель. Аппарат достали прибывшие на место оперслужбы, дрон с размахом крыльев 2,5 метра отправили на экспертизу.

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Ранее сообщалось о "беспилотнике вертолётного типа", рухнувшем на кладбище в Зеленограде. Однако прибывшие на место полицейские выяснили, что это был обычный квадрокоптер и опасности он не представляет.

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Светлана Оперук
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