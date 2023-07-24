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24 июля, 16:08

Четыре украинских дрона атаковали населённые пункты Белгородской области

Населённые пункты Белгородской области в понедельник атаковали четыре беспилотника. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, первый дрон сбросил самодельное взрывное устройство утром рядом с селом Цаповка. Через несколько часов второй украинский БПЛА взорвался возле Графовки.

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Два боеприпаса сбросил дрон на окраине села Красный Хутор. Предположительно, это были ВОГ-17. Четвёртый беспилотник попытался атаковать Наумовку. В результате атак нет разрушений и пострадавших.

Ранее Лайф рассказывал о том, что под колёсами КамАЗа в Рязанской области разорвался беспилотник кустарного типа. Это произошло в селе Тюшево.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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