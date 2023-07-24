Четыре украинских дрона атаковали населённые пункты Белгородской области

Населённые пункты Белгородской области в понедельник атаковали четыре беспилотника. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, первый дрон сбросил самодельное взрывное устройство утром рядом с селом Цаповка. Через несколько часов второй украинский БПЛА взорвался возле Графовки.

Два боеприпаса сбросил дрон на окраине села Красный Хутор. Предположительно, это были ВОГ-17. Четвёртый беспилотник попытался атаковать Наумовку. В результате атак нет разрушений и пострадавших.