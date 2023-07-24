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Регион
Опубликовано 24 июля 2023, 13:23
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Политолог раскрыл цель безуспешной атаки украинских дронов на Москву

Политолог Шатров — о попытке атаковать дронами Москву: Это провокационная акция

Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр

Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр

Любые полёты БПЛА в сторону Москвы явно не имеют никакой серьёзной военной цели и являются провокацией. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, комментируя безуспешную атаку украинских дронов на российскую столицу.

"Это провокационная, показательная акция: мы имеем возможность достать до столицы России… Был важен информационный эффект, который… оказался не таким громким [как рассчитывали в Киеве]", — отметил он в эфире радио Sputnik.

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Это в первую очередь делается для Запада, добавил политолог. При этом он полагает, что на первых страницах западных газет вряд ли появятся статьи о двух неудачных попытках ударить по Москве беспилотниками. Также Шатров оценил слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил, что Киев намерен "ответить" на удары ВС РФ по объектам в Одессе. По мнению политолога, вероятно, власти Незалежной только на такого рода акты возмездия и способны. Даже если запал у Зеленского присутствует, возможностей уже нет, они иссякают ежедневно, подчеркнул Шатров.

"Это можно оценить как предсмертные судороги… Мы видим, что украинская реакция часто похожа на эмоциональные метания, на какую-то истерику. При этом они сознательно забывают, что это не они отвечают на наши удары, а мы отвечаем на их удары", — поведал Шатров.

Как он указал, реакция ВС РФ на всё происходящее всегда взвешенная и хладнокровная, а у ВСУ — дёрганая и истеричная.

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Напомним, ранним утром 24 июля ВСУ предприняли попытку атаковать Москву беспилотниками, однако дроны были подавлены и потерпели крушение. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что удары беспилотников пришлись по двум нежилым зданиям. При атаке никто не пострадал, в зданиях на Комсомольском проспекте выбило окна. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ всё чаще выбирают гражданские цели для своих ударов из-за отсутствия успехов в контрнаступлении. Он призвал в ответ на действия киевского режима выбирать "нестандартные цели" для ударов ВС РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту атаку актом международного терроризма.

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Иван Косицын
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