Политолог раскрыл цель безуспешной атаки украинских дронов на Москву
Политолог Шатров — о попытке атаковать дронами Москву: Это провокационная акция
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Любые полёты БПЛА в сторону Москвы явно не имеют никакой серьёзной военной цели и являются провокацией. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, комментируя безуспешную атаку украинских дронов на российскую столицу.
"Это провокационная, показательная акция: мы имеем возможность достать до столицы России… Был важен информационный эффект, который… оказался не таким громким [как рассчитывали в Киеве]", — отметил он в эфире радио Sputnik.
Это в первую очередь делается для Запада, добавил политолог. При этом он полагает, что на первых страницах западных газет вряд ли появятся статьи о двух неудачных попытках ударить по Москве беспилотниками. Также Шатров оценил слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил, что Киев намерен "ответить" на удары ВС РФ по объектам в Одессе. По мнению политолога, вероятно, власти Незалежной только на такого рода акты возмездия и способны. Даже если запал у Зеленского присутствует, возможностей уже нет, они иссякают ежедневно, подчеркнул Шатров.
"Это можно оценить как предсмертные судороги… Мы видим, что украинская реакция часто похожа на эмоциональные метания, на какую-то истерику. При этом они сознательно забывают, что это не они отвечают на наши удары, а мы отвечаем на их удары", — поведал Шатров.
Как он указал, реакция ВС РФ на всё происходящее всегда взвешенная и хладнокровная, а у ВСУ — дёрганая и истеричная.
Напомним, ранним утром 24 июля ВСУ предприняли попытку атаковать Москву беспилотниками, однако дроны были подавлены и потерпели крушение. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что удары беспилотников пришлись по двум нежилым зданиям. При атаке никто не пострадал, в зданиях на Комсомольском проспекте выбило окна. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ всё чаще выбирают гражданские цели для своих ударов из-за отсутствия успехов в контрнаступлении. Он призвал в ответ на действия киевского режима выбирать "нестандартные цели" для ударов ВС РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту атаку актом международного терроризма.