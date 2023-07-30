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30 июля, 11:36

На пляж в Крыму вынесло обломки одного из сбитых украинских беспилотников

В городе Саки в Крыму на пляж санатория "Полтава-Крым" вынесло обломки одного из украинских БПЛА, который сбили на полуострове ночью. Об этом пишет SHOT.

Уточняется, что охранник обнаружил на берегу повреждённый беспилотник самолётного типа. В результате случившегося никто не пострадал.

Российские военные уничтожили пункт хранения и ремонта беспилотников ВСУ

Российские военные уничтожили пункт хранения и ремонта беспилотников ВСУ

Ранее Лайф рассказывал о том, что военные ВС РФ пресекли попытку ВСУ атаковать Крым беспилотниками. По данным Минобороны, украинская сторона была намерена осуществить террористический акт при помощи 25 дронов.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Илья Суриков
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