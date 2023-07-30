На пляж в Крыму вынесло обломки одного из сбитых украинских беспилотников
В городе Саки в Крыму на пляж санатория "Полтава-Крым" вынесло обломки одного из украинских БПЛА, который сбили на полуострове ночью. Об этом пишет SHOT.
Уточняется, что охранник обнаружил на берегу повреждённый беспилотник самолётного типа. В результате случившегося никто не пострадал.
Ранее Лайф рассказывал о том, что военные ВС РФ пресекли попытку ВСУ атаковать Крым беспилотниками. По данным Минобороны, украинская сторона была намерена осуществить террористический акт при помощи 25 дронов.
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ТАСС / Сергей Мальгавко