Киев фактически взял ответственность за атаку дронов на Москву, пригрозив новыми налётами

Советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк после очередной атаки украинских беспилотников на Москву выступил с угрозами, что в скором времени "неустановленных дронов" станет больше, тем самым фактически признав ответственность за произошедший теракт.

Напомним, очередная атака беспилотников на Москву произошла сегодня ночью. Рано утром при попытке пролёта в город силы ПВО сбили несколько дронов. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что один из БПЛА попал в башню центра "Москва-Сити", которая уже была повреждена в результате предыдущей атаки 30 июля. По данным Минобороны РФ, беспилотники были уничтожены силами ПВО в Подмосковье, один из них подавлен средствами РЭБ.