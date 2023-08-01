Киев фактически взял ответственность за атаку дронов на Москву, пригрозив новыми налётами
Советник офиса Зеленского Подоляк заявил, что атак дронов будет ещё больше
Советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк после очередной атаки украинских беспилотников на Москву выступил с угрозами, что в скором времени "неустановленных дронов" станет больше, тем самым фактически признав ответственность за произошедший теракт.
"Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны", — написал он в своём твиттере.
Напомним, очередная атака беспилотников на Москву произошла сегодня ночью. Рано утром при попытке пролёта в город силы ПВО сбили несколько дронов. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что один из БПЛА попал в башню центра "Москва-Сити", которая уже была повреждена в результате предыдущей атаки 30 июля. По данным Минобороны РФ, беспилотники были уничтожены силами ПВО в Подмосковье, один из них подавлен средствами РЭБ.
ТАСС / Михаил Терещенко