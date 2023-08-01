Минобороны сообщило о подавлении трёх украинских дронов в Москве и области

Сегодня ночью была пресечена попытка атаковать объекты в Москве и области при помощи трёх беспилотников. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, два дрона были ликвидированы средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Одинцовском и Наро-Фоминском районах.

"Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области. Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области", — рассказали журналистам в оборонном ведомстве.

Ещё один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Потеряв управление, он потерпел крушение на территории комплекса "Москва-Сити", добавили в ведомстве.