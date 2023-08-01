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1 августа, 01:23

Минобороны сообщило о подавлении трёх украинских дронов в Москве и области

Минобороны: Пресечена попытка атаки украинских дронов по объектам в Москве и области

Сегодня ночью была пресечена попытка атаковать объекты в Москве и области при помощи трёх беспилотников. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, два дрона были ликвидированы средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Одинцовском и Наро-Фоминском районах.

"Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области. Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области", — рассказали журналистам в оборонном ведомстве.

Ещё один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Потеряв управление, он потерпел крушение на территории комплекса "Москва-Сити", добавили в ведомстве.

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Ранее стало известно, что при попытке пролёта в Москву силами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито несколько беспилотников. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, один из них попал в башню Москвы-Сити, которая была повреждена при атаке 30 июля. В результате инцидента никто не пострадал.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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