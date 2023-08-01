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1 августа, 01:12

Аэропорт Внуково временно закрыт на прилёт и вылет

Московский аэропорт Внуково временно закрыт на прилёт и вылет. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, самолёты перенаправляют в другие воздушные гавани.

"Внуково временно закрыли на прилёт и вылет, самолёты перенаправляются в другие аэропорты", — сказал собеседник агентства.

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Ранее стало известно, что при попытке пролёта в Москву силами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито несколько беспилотников. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, один из них попал в башню Москвы-Сити, которая была повреждена при атаке 30 июля.

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Getty Images / By SOPA Images

Оксана Попова
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