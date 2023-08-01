Собянин сообщил о нескольких сбитых дронах и повреждении башни в "Москва-Сити"

При попытке пролёта в Москву силами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито несколько беспилотников. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, один из них попал в башню "Москва-Сити", которая была повреждена при атаке 30 июня.

"Несколько беспилотников при попытке пролёта в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Повреждён фасад на уровне 21 этажа", — написал он в телеграм-канале и добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.