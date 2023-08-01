Собянин сообщил о нескольких сбитых дронах и повреждении башни в "Москва-Сити"
Собянин: Несколько дронов сбито силами ПВО, один вновь повредил башню в "Москва-Сити"
При попытке пролёта в Москву силами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито несколько беспилотников. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, один из них попал в башню "Москва-Сити", которая была повреждена при атаке 30 июня.
"Несколько беспилотников при попытке пролёта в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Повреждён фасад на уровне 21 этажа", — написал он в телеграм-канале и добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Предыдущая атака дронов на Москву была совершена 30 июля. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате нападения были незначительно повреждены фасады двух офисных башен "Москвы-Сити". Лайф публиковал видео последствий атаки БПЛА. Пострадавших среди населения нет. По данным Минобороны, Киев намеревался атаковать столицу при помощи трёхбеспилотников, но попытку пресекли.
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