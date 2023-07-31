Сотрудникам Минцифры из "Москвы-Сити" предложили удалёнку после атаки дронов
Повреждённый офис Минцифры в "Москве-Сити". Обложка © Telegram / Mash
Сотрудникам Минцифры, работающим в "Москве-Сити", предложили удалённый формат работы после атаки украинских беспилотников в минувшее воскресенье. По данным Mash, одно из устройств попало в 10-й и 11-й этажи здания в IQ-квартале, где располагаются офисы ведомства.
Несущие конструкции здания не были повреждены, сейчас ведутся восстановительные работы. Руководитель министерства Максут Шадаев призвал сотрудников к стойкости и отметил, что они могут показать пример целеустремлённости "тревожным айтишникам".
С 31 июля можно по желанию уйти на удалёнку. Обязательно офис нужно посещать только руководителям и тем, кто нужен на местах. Вернуться в обычный режим работы ведомство планирует через неделю.
Лайф напоминает, 30 июля украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате нападения были незначительно повреждены фасады двух офисных башен "Москвы-Сити". Лайф публиковал видео последствий атаки БПЛА. Пострадавших среди населения нет. По данным Минобороны, Киев намеревался атаковать столицу при помощи трёх беспилотников, но попытку пресекли.