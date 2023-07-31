Сотрудникам Минцифры из "Москвы-Сити" предложили удалёнку после атаки дронов

Сотрудникам Минцифры, работающим в "Москве-Сити", предложили удалённый формат работы после атаки украинских беспилотников в минувшее воскресенье. По данным Mash, одно из устройств попало в 10-й и 11-й этажи здания в IQ-квартале, где располагаются офисы ведомства.

Повреждённый офис Минцифры в "Москве-Сити". Фото © Telegram / Mash

Несущие конструкции здания не были повреждены, сейчас ведутся восстановительные работы. Руководитель министерства Максут Шадаев призвал сотрудников к стойкости и отметил, что они могут показать пример целеустремлённости "тревожным айтишникам".

Повреждённый офис Минцифры в "Москве-Сити". Фото © Telegram / Mash