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31 июля, 11:31

Сотрудникам Минцифры из "Москвы-Сити" предложили удалёнку после атаки дронов

<p>Повреждённый офис Минцифры в "Москве-Сити". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/46456" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Повреждённый офис Минцифры в "Москве-Сити". Обложка © Telegram / Mash

Сотрудникам Минцифры, работающим в "Москве-Сити", предложили удалённый формат работы после атаки украинских беспилотников в минувшее воскресенье. По данным Mash, одно из устройств попало в 10-й и 11-й этажи здания в IQ-квартале, где располагаются офисы ведомства.

Повреждённый офис Минцифры в "Москве-Сити". Фото © Telegram / Mash

Повреждённый офис Минцифры в "Москве-Сити". Фото © Telegram / Mash

Несущие конструкции здания не были повреждены, сейчас ведутся восстановительные работы. Руководитель министерства Максут Шадаев призвал сотрудников к стойкости и отметил, что они могут показать пример целеустремлённости "тревожным айтишникам".

Повреждённый офис Минцифры в "Москве-Сити". Фото © Telegram / Mash

Повреждённый офис Минцифры в "Москве-Сити". Фото © Telegram / Mash

С 31 июля можно по желанию уйти на удалёнку. Обязательно офис нужно посещать только руководителям и тем, кто нужен на местах. Вернуться в обычный режим работы ведомство планирует через неделю.

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Лайф напоминает, 30 июля украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате нападения были незначительно повреждены фасады двух офисных башен "Москвы-Сити". Лайф публиковал видео последствий атаки БПЛА. Пострадавших среди населения нет. По данным Минобороны, Киев намеревался атаковать столицу при помощи трёх беспилотников, но попытку пресекли.

Никита Осипов
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