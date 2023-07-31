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31 июля, 10:21

Шойгу заявил, что в России усилена защита от нападений с воздуха и моря

Вооружённые силы России приняли меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил РФ.

"С учётом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря", — отметил он.

Министр добавил, что увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в частности по тем, что причастны к терактам на территории России.

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Лайф напоминает, что 30 июля украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате нападения были незначительно повреждены фасады двух офисных башен "Москвы-Сити". Лайф публиковал видео последствий атаки БПЛА. Пострадавших среди населения нет. По данным Минобороны, Киев намеревался атаковать столицу при помощи трёх беспилотников, но попытку пресекли.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Никита Осипов
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