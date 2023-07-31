Шойгу заявил, что в России усилена защита от нападений с воздуха и моря

Вооружённые силы России приняли меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил РФ.

"С учётом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря", — отметил он.