Песков: Попытки ударов по РФ подтверждают террористическую сущность Киева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Украины подтверждают свою террористическую сущность, продолжая попытки нанесения ударов по территории нашей страны. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.
"Да, ещё и ещё раз подтверждается сущность киевского режима, действительно продолжаются попытки нанесения террористических ударов", — сказал представитель Кремля.
Также Песков добавил, что власти РФ делают всё возможное, чтобы минимизировать риск этих ударов со стороны Киева. Кроме того, он назвал украинские удары по территории России актами отчаяния на фоне неудач.
Ранее сообщалось, что украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате нападения были незначительно повреждены фасады двух офисных башен "Москвы-Сити". Лайф публиковал видео последствий атаки БПЛА. Пострадавших среди населения нет. По данным Минобороны, Киев намеревался атаковать столицу при помощи трёх беспилотников, однако попытка была пресечена.
Егор Алеев / ТАСС