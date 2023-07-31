Песков: Попытки ударов по РФ подтверждают террористическую сущность Киева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Украины подтверждают свою террористическую сущность, продолжая попытки нанесения ударов по территории нашей страны. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

"Да, ещё и ещё раз подтверждается сущность киевского режима, действительно продолжаются попытки нанесения террористических ударов", — сказал представитель Кремля.